Vasion Output™ di Vasion ottiene l'integrazione certificata SAP® con GROW per SAP e con RISE con S/4HANA® Cloud

Vasion, un leader nella stampa senza server e nella Intelligent Print Automation (automazione intelligente della stampa), oggi ha annunciato che Vasion Output ha ottenuto la certificazione SAP® come integrata con GROW con SAP e integrata con RISE con SAP S/4HANA ® Cloud . La soluzione Vasion è realizzata appositamente per eliminare la tradizionale gestione dell'output come ostacolo alla migrazione al cloud.

Chee Tan, Vice President of Ecosystem & Alliances at Vasion, leads Vasion’s global strategic ecosystem partnerships. He drives the integration of AI-powered output management and document workflows with leading enterprise solutions such as SAP S/4HANA, enabling organizations to modernize print infrastructure, consolidate environments, and automate enterprise document workflows.

La certificazione conferma l'esigenza più urgente dei clienti di sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che passano a S/4HANA: un'infrastruttura comprovata che gestisce documenti mission-critical senza la complessità, le lacune di sicurezza o il codice personalizzato che tipicamente tormentano gli ambienti di stampa complessi.

Nadia Romero

Sr. Manager di PR e Comunicazioni aziendali

nadia.romero@vasion.com





