Vasion dà il benvenuto a Cindy White, esperta di cibersicurezza ed ex responsabile marketing Microsoft, nel ruolo di direttore marketing

Vasion, leader nella stampa senza server e nell' automazione basata sull'AI , oggi ha annunciato la nomina a direttore marketing di Cindy White, con validità dal mese di ottobre 2025.

Vasion welcomes Cindy White, cybersecurity expert and former Microsoft marketing leader as Chief Marketing Officer

Mentre le organizzazioni velocizzano la propria transizione verso il cloud, Vasion ridefinisce le possibilità nel panorama della stampa e dell'automazione dei processi. Vasion consente a decine di migliaia di clienti internazionali di avvicinarsi alla stampa intelligente e di passare all'intelligenza di stampa, eliminando attriti, costi e rischi dagli ambienti di stampa critici e consentendo una maggior rapidità di azione con soluzioni sicure, cloud native e basate sull'AI.

"La competenza globale di Cindy e la sua comprovata abilità nello sviluppo delle organizzazioni marketing sia nella commercializzazione diretta, sia in quella coadiuvata dai partner, sarà essenziale per Vasion, che continua a espandere la propria leadership nell'automazione della stampa intelligente", è il commento di Ryan Wedig , CEO e co-fondatore di Vasion.

Nadia Romero

Responsabile senior PR e comunicazioni aziendali

nadia.romero@vasion.com





