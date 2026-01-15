Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline...

AA

 

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260115927467/it/

Vantage’s 148MW Cardiff, Wales, campus is one of Europe’s largest hyperscale data center campuses.

Vantage’s 148MW Cardiff, Wales, campus is one of Europe’s largest hyperscale data center campuses.

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline, e aggiunge una nuova tranche di classe B da 54 milioni di sterline

Vantage Data Centers, un fornitore leader mondiale di campus di data center hyperscale, oggi ha annunciato di aver raccolto un ulteriore 254 milioni di sterline in titoli obbligazionari cartolarizzati. 200 milioni di sterline sono stati raccolti attraverso un prelievo delle obbligazioni esistenti di Classe A-2, mentre 54 milioni di sterline sono stati raccolti dalla nuova tranche di Classe B. Questo si aggiunge alla prima emissione pubblica di Vantage nel 2024, che ha raccolto 600 milioni di sterline, il primo ABS di data center in assoluto nell'EMEA completato in sterline.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per la stampa
Mark Freeman
Vantage Data Centers
mfreeman@vantage-dc.com
+1-202-680-4243

Robin Bectel
REQ per Vantage Data Centers
vdc@req.co
+1-202-936-6335



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario