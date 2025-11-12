Valorem Reply ottiene il riconoscimento “Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025”

Valorem Reply , società del Gruppo Reply specializzata in tecnologie Microsoft e in soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale, annunciato oggi di aver vinto il premio Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025 . L’azienda è stata selezionata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per l’eccellenza dimostrata nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate su tecnologie Microsoft.

Il premio Inclusion Changemaker Partner of the Year riconosce i partner che si distinguono per un approccio inclusivo al design e all’innovazione, promuovendo l’accessibilità e l’impatto positivo per clienti e comunità.

“Siamo orgogliosi di Valorem Reply per questo importante riconoscimento,” ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Il loro lavoro esprime concretamente l‘impegno condiviso per l’inclusione e per un uso della tecnologia volto a generare opportunità e cambiamento positivo. Questo premio riflette la dedizione e la creatività del team di Valorem Reply, che continua a dimostrare come innovazione e inclusività possano unirsi per generare un impatto duraturo, e come la tecnologia possa essere uno strumento per creare valore e impatto positivo nella società.”

I Microsoft Partner of the Year Awards premiano i partner Microsoft che, nell’ultimo anno, hanno sviluppato e fornito applicazioni, servizi, dispositivi e innovazioni AI all’avanguardia basati su Microsoft Cloud. I riconoscimenti sono suddivisi in diverse categorie, con vincitori selezionati tra oltre 4.600 candidature provenienti da più di 100 Paesi. Valorem Reply è stata premiata per le soluzioni e i servizi eccezionali offerti nella categoria Inclusion Changemaker Partner of the Year .

Valorem Reply, già nominata nel 2024 Nonprofit Microsoft Partner of the Year , è stata premiata per la capacità di promuovere l'inclusione digitale e creare un impatto misurabile attraverso soluzioni basate su tecnologie Microsoft .

Tra le sue iniziative più rilevanti figura la creazione del digital twin della Basilica di San Pietro , sviluppato in collaborazione con Microsoft, Iconem e Sagepath Reply . Il progetto utilizza l’intelligenza artificiale e la visualizzazione 3D immersiva per preservare il patrimonio culturale e rendere uno dei luoghi più iconici al mondo accessibile a un pubblico globale.

“Congratulazioni a tutti i vincitori e finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2025,” ha dichiarato Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate Vice President di Microsoft. “Quest’anno, i nostri partner hanno sfruttato la potenza trasformativa del Cloud e delle piattaforme di intelligenza artificiale di Microsoft per offrire soluzioni che ridefiniscono i confini dell’innovazione. L’energia e la creatività del nostro ecosistema continuano a ispirarci. I vincitori del 2025 rappresentano ciò che è possibile quando tecnologia e visione si uniscono per per supportare i clienti nel loro percorso di crescita e innovazione.”

Oltre al riconoscimento come Inclusion Changemaker Partner of the Year , Reply è stata premiata anche come Americas SI Emerging Partner of the Year , grazie a Root16 Reply, società specializzata nella consulenza e nell’integrazione di soluzioni CRM su tecnologia Microsoft.

I Microsoft Partner of the Year Awards 2025 sono stati annunciati in vista di Microsoft Ignite, che si terrà a San Francisco dal 18 al 21 novembre. Ulteriori dettagli sui premi 2025 sono disponibili sul blog ufficiale dei partner Microsoft: https://aka.ms/2025POTYA_Announcement .

L’elenco completo delle categorie, dei vincitori e dei finalisti è consultabile su https://aka.ms/2025POTYAWinnersFinalists .

