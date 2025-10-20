Valeo Foods Group premiato per la sua leadership nell'ambito della sostenibilità con la medaglia EcoVadis Platinum

Valeo Foods Group, uno dei principali produttori di dolci, dolcetti e snack di qualità, è stato premiato con una medaglia Platinum, il massimo livello di riconoscimento nel sistema di valutazione della sostenibilità di EcoVadis. Valeo Foods rientra ora nel migliore 1% delle aziende valutate.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251020415830/it/

Valeo Foods Group recognised for sustainability leadership with EcoVadis Platinum Medal.

Ronald Kers, CEO di Valeo Foods Group, ha affermato: " Ricevere la valutazione EcoVadis Platinum è motivo di orgoglio per la nostra azienda. È la dimostrazione dell'impegno del nostro personale e della nostra determinazione a integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo, da come reperiamo le risorse a come produciamo, fino a come sosteniamo le comunità e proteggiamo il pianeta".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251020415830/it/

Robert Brown

Reputation Inc

rbrown@reputation-inc.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire