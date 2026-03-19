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Valeo Foods Group accelera la crescita nell'Europa orientale con l'acquisizione di Prestige-96, azienda bulgara leader nel settore dei prodotti dolciari da forno

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Valeo Foods Group, uno dei principali produttori europei di dolci, dolciumi e snack, oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% di Prestige-96 AD (“Prestige”), un produttore bulgaro leader sul mercato dei prodotti dolciari da forno.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260319639974/it/

Prestige-96 sandwich biscuits.

Prestige-96 sandwich biscuits.

Fondata nel 1996, Prestige è una delle aziende bulgare più affidabili e consolidate nella produzione di biscotti, wafer e snack dolci. Il suo portafoglio comprende alcuni dei marchi locali più noti: Naya (Ная), Hyper (Хайпър), Mirage (Мираж) e Roden Kray (Роден Край). Prestige impiega circa 450 persone nei suoi impianti di produzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Robert Brown
rbrown@reputation-inc.com
+353 (0) 85 725 2626
Reputation Inc.



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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