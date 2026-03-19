Valeo Foods Group accelera la crescita nell'Europa orientale con l'acquisizione di Prestige-96, azienda bulgara leader nel settore dei prodotti dolciari da forno
Valeo Foods Group, uno dei principali produttori europei di dolci, dolciumi e snack, oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100% di Prestige-96 AD (“Prestige”), un produttore bulgaro leader sul mercato dei prodotti dolciari da forno.
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Prestige-96 sandwich biscuits.
Fondata nel 1996, Prestige è una delle aziende bulgare più affidabili e consolidate nella produzione di biscotti, wafer e snack dolci. Il suo portafoglio comprende alcuni dei marchi locali più noti: Naya (Ная), Hyper (Хайпър), Mirage (Мираж) e Roden Kray (Роден Край). Prestige impiega circa 450 persone nei suoi impianti di produzione.
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Robert Brown
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