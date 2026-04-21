Ushio Industry & Entertainment nomina Takuya Matsumoto Presidente e CEO e indica la direzione strategica per la prossima fase

Ushio Industry & Entertainment (Ushio INE GmbH) annuncia la nomina di Takuya Matsumoto a Presidente e Direttore generale, segnando una tappa storica nell'evoluzione dell'attività e la sua integrazione in Ushio Group .

Con più di 20 anni di esperienza nel settore delle vendite, dello sviluppo di nuove attività e nelle operazioni globali, Takuya Matsumoto apporta profonde competenze e una solida esperienza in ruoli dirigenziali in Ushio. Più recentemente, Matsumoto ha avuto l'incarico di direttore generale della Global Business Unit, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella promozione di iniziative di crescita globale.

Una visione chiara: una tradizione consolidata con una visione orientata al futuro incentrata sull'innovazione, sull'eccellenza operativa e sul valore del cliente

Sotto la direzione di Takuya Matsumoto, Ushio INE continuerà a sviluppare la sua solida tradizione, portando avanti al contempo la sua missione per garantire soluzioni di illuminazione performanti e di alta qualità nei settori industriale e dello spettacolo di tutto il mondo.

“La nostra missione è continuare a fornire soluzioni essenziali basate sull'illuminazione che arricchiscono la vita e supportano i nostri clienti a livello globale”, ha spiegato Takuya Matsumoto, Presidente e CEO di Ushio INE. “Stiamo entrando in una nuova fase, che abbina una solida tradizione e una visione futura incentrata sull'innovazione, sull'eccellenza operativa e sul valore dei clienti”.

La visione dell'azienda è incentrata sull'essere un partner globale affidabile in un settore in rapida evoluzione, utilizzando la sua tecnologia, le sue competenze e la rete globale.

Piano strategico: dall'integrazione all'accelerazione

Il piano strategico di Ushio INE si incnentra su tre fasi per garantire una transizione fluida e una crescita a lungo termine:

Costruire: stabilire una solida base organizzativa, una governance e una stabilità operativa allineate a una visione condivisa.

stabilire una solida base organizzativa, una governance e una stabilità operativa allineate a una visione condivisa. Raffinare: ottimizzare i processi e la collaborazione tra le funzioni per potenziare l'efficacia e l'indipendenza operativa.

ottimizzare i processi e la collaborazione tra le funzioni per potenziare l'efficacia e l'indipendenza operativa. Semplificare: aumentare l'efficienza attraverso strutture semplificate e disciplina dei costi per ripristinare la redditività e il ruolo dell'azienda in Ushio Group.

Posizionare: utilizzare i punti di forza complementari

Un elemento fondamentale della strategia di Ushio INE è l'utilizzo dell forze complementari sia di Ushio che di OSRAM:

Ushio: concentrarsi sui prodotti certificati OEM, sull'innovazione e su un portafoglio diversificato

concentrarsi sui prodotti certificati OEM, sull'innovazione e su un portafoglio diversificato OSRAM: mantenere una forte presenza nella fase post-vendita e in determinati segmenti OEM

Questo approccio a doppio marchio risponde alle varie esigenze dei consumatori, mantenendo al contempo la diversificazione dei mercati e il valore del marchio.

Direzione organizzativa e modello operativo

Ushio INE manterrà tutte le funzioni essenziali (vendite, marketing, R&S e produzione) per assicurare la continuità e le prestazioni.

Le priorità fondamentali dell'azienda comprendono rafforzare le regioni e i segmenti nei quali Ushio INE detiene vantaggi competitivi, migliorare la collaborazione globale con agilità regionale e promuovere sinergie nell'intera catena di approvvigionamento e nel coinvolgimento dei clienti.

L'azienda manterrà i canali commerciali distinti per sostenere doppie strategie di fornitura. Internamente, il focus rimane la trasparenza, la condivisione delle conoscenze, l'allineamento dei prezzi e le strategie dei clienti in tutti i mercati.

Filosofia di leadership incentrata sulla creazione del valore

L'approccio di Matsumoto alla leadership è radicato nell'equilibrio tra continuità e innovazione, dando valore all'esperienza, creando allo stesso tempo nuove opportunità. Ispirata dal principio “On Ko Chi Shin” (apprendere dal passato per creare nuovo valore), la sua filosofia mette in primo piano un profondo rispetto per il patrimonio culturale e il sapere accumulato, un impegno nel miglioramento e nell'innovazione continui e un'attenzione particolare su una solida collaborazione e una leadership incentrata sulle persone.

Uno sguardo al futuro

Man mano che Ushio INE procede nella sua trasformazione, l'azienda rimane incentrata sulla fornitura di valore a clienti, partner e parti interessate, rafforzando il suo ruolo all'interno dell'Ushio Group.

“Stiamo creando un'organizzazione solida e pronta per il futuro che unisce tradizione, innovazione e collaborazione globale”, ha aggiunto Takuya Matsumoto. “Il nostro obiettivo è continuare a offrire valore significativo attraverso la luce”.

Informazioni su Ushio Industry & Entertainment (Ushio INE GmbH)

Ushio Industry & Entertainment (Ushio INE GmbH) è un fornitore leader di soluzioni di illuminazione specializzata per applicazioni industriali e dello spettacolo. In qualità di membro fondatore dell'Ushio Group, la società utilizza la tecnologia avanzata e decenni di esperienza per garantire soluzioni affidabili e performanti a clienti di tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare www.ushio-ine.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Relazioni con i media

Ushio Industry & Entertainment

Ebru SARIKAYA

Direttore globale

Comunicazioni di marketing

press@ushio-ine.com





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