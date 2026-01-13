Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Uptime Institute annuncia il report Five Data Center Predictions for 2026

AA

Uptime Institute oggi ha annunciato la pubblicazione del suo report Five Data Center Predictions for 2026 per guardare oltre le tendenze più ovvie del 2026 ed esaminare alcuni degli ultimi sviluppi e sfide che plasmano il settore delle infrastrutture digitali. Le previsioni del 2026 si incentrano sulla crescita continua del settore e le relative sfide, pur riconoscendo l'AI come uno strumento di accelerazione della crescita potente e innovativo. Mentre l'AI è un elemento principale alla base di un'ondata di investimenti che sosterrà l'infrastruttura digitale per decenni a venire, la rapidità e le dimensioni finali dei lavori di ampliamento non sono al momento ancora chiare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Brenda South
Publicrelations@uptimeinstitute.com
206-706-6467



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario