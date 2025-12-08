Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Uno studio rivela che la trasformazione della mobilità da parte dell'AI non sarà possibile se non con una collaborazione senza precedenti

AA

L'intelligenza artificiale sta pian piano plasmando i sistemi di trasporto globale, ma la maggior parte delle implementazioni rimane una serie di singole iniziative pilota che non hanno raggiunto le dimensioni, e sta crescendo il divario tra la promessa dell'AI e la sua esecuzione, secondo un importante studio avviato oggi al CoMotion GLOBAL di Riyad.

Il rapporto, intitolato Envisioning the Future of Mobility Powered by AI (Immaginare il futuro della mobilità basato sull'AI), messo a punto dalla MIT Mobility Initiative e dal Kearney Advanced Mobility Institute , ha analizzato l'input di 55 importanti organizzazioni globali, tra cui Google, Lyft, Uber Freight, Deutsche Bahn e NEOM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kristin Ford-Glencross
comotion@antennagroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario