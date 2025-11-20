Giornale di Brescia
Université Paris-Saclay e Owkin: un'alleanza unica per spingere la ricerca medica universitaria ai vertici delle classifiche europee attraverso l'intelligenza artificiale

Université Paris-Saclay e Owkin annuncia la firma di un memorandum d'intesa per esplorare il potenziale di K Pro Free - il co-pilota AI di Owkin per la biologia - che verrà utilizzato da Paris-Saclay.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120620912/it/

K Pro Free ora sarà disponibile all'intera comunità Université Paris-Saclay, e in particolare a docenti, ricercatori e dottorandi che lavorano nelle scienze biomediche.

La collaborazione comprende workshop, sessioni di addestramento ed eventi ideati per promuovere la scoperta e l'adozione di K Pro Free, oltre all'organizzazione congiunta di iniziative di comunicazione e distribuzione dell'utilizzo dell'AI nella settore sanitario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa: Eléonore de Narbonne - eleonore.denarbonne@universite-paris-saclay.fr

Contatto per la stampa: Owkin: malika.labou-ext@owkin.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

