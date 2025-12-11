Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

United First Partners serve da Introducing Broker nell'IPO di Mayflower, un veicolo di acquisizione quotato nel Regno Unito e tra le più grandi emissioni primarie a Londra nel 2025, evidenziando la crescente presenza di UFP nell'ECM

AA

United First Partners (“UFP”) è lieta di annunciare il suo ruolo di Introducing Broker per Mayflower Acquisition Limited (“Mayflower”), che ha completato oggi la sua IPO, raccogliendo 500 milioni di dollari USA. La quantità di capitale raccolto posiziona Mayflower tra i più grandi veicoli di acquisizione londinesi degli ultimi anni.

L'offerta rappresenta un importante sviluppo per la piattaforma di capitale in espansione di UFP e riflette la crescente attività della società negli Equity Capital Markets (ECM).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media:
Harpreet Ghumaan
1-212-266-5644
harpreet.ghumaan@utdfirst.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario