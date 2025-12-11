United First Partners serve da Introducing Broker nell'IPO di Mayflower, un veicolo di acquisizione quotato nel Regno Unito e tra le più grandi emissioni primarie a Londra nel 2025, evidenziando la crescente presenza di UFP nell'ECM

United First Partners (“UFP”) è lieta di annunciare il suo ruolo di Introducing Broker per Mayflower Acquisition Limited (“Mayflower”), che ha completato oggi la sua IPO, raccogliendo 500 milioni di dollari USA. La quantità di capitale raccolto posiziona Mayflower tra i più grandi veicoli di acquisizione londinesi degli ultimi anni.

L'offerta rappresenta un importante sviluppo per la piattaforma di capitale in espansione di UFP e riflette la crescente attività della società negli Equity Capital Markets (ECM).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media:

Harpreet Ghumaan

1-212-266-5644

harpreet.ghumaan@utdfirst.com





