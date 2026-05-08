Urethral stricture starts with narrowing of a short segment of urethral lumen. At early stages, it is managed by balloon dilatation or DVIU Urethrotomy. The open urethrotomy wound after dilatation or DVIU has to heal from the edges of the wound, which may take a longer time. In BEES-HAUS cell therapy, the cell transplant having proven successful engraftment, covering the urethrotomy wound, yielding clinical safety and efficacy may be considered be included in the treatment guidelines after validation. Its simplified version, the BHES-HAUS (Buccal epithelium Hashed and Encapsulated in Scaffold—Hybrid Approach to Urethral Stricture) accomplished in one-go without need for cell culture in a lab, works on similar principles. After long term follow-up, BHES-HAUS minimally invasive approach may be worth combining with DVIU and balloon dilatation, as it may be able to provide longer duration of recurrence-free, good quality of life without need for intermittent self-catheterization.

Un'impresa pionieristica nel campo della medicina rigenerativa: la terapia cellulare BEES-HAUS: effetto paracrino e attecchimento cellulare consentono assieme di guarire la stenosi uretrale. I risultati della versione semplificata BHES-HAUS verranno presentati all'AUA 2026

Un scoperta scientifica rivoluzionaria che svela il meccanismo efficace di guarigione delle ferite nella stenosi uretrale con la terapia cellulare BEES-HAUS è stata segnalata da medici ricercatori indo-giapponesi. Questo traguardo nell'ambito della medicina rigenerativa, che offre sicurezza ed efficacia a livello clinico, è il primo nel suo genere, e prevede un approccio ibrido con la miscela di due gruppi di cellule epiteliali buccali autologhe, uno coltivato in 2D e un altro in 3D in uno scaffold Festigel, nella gestione della stenosi uretrale; l'effetto paracrino di IGF-1 prodotto dalle cellule della cultura 2D e l'attecchimento delle cellule coltivate in 3D con Festigel , che ricoprono la ferita da uretrotomia e riparano così il difetto uroteliale, è stato pubblicato nella rivista Frontiers in Urology .

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Samuel JK Abraham

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