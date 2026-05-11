Una vita salvata dall’ECMO in attesa di un nuovo cuore: la storia di rinascita di Sahara Romero, resa possibile anche grazie al supporto del dispositivo ECMOlife di Eurosets

“Ora finalmente vivo senza la paura che qualcosa di brutto possa accadere”. È così che Sahara Romero racconta il suo percorso, presentato al Congresso EuroELSO di Dublino (6–8 maggio), dedicato alle terapie extracorporee salvavita. La sua è una storia di rinascita, in cui competenze cliniche e tecnologie avanzate di supporto vitale si sono intrecciate, cambiando radicalmente il suo destino.

Antonio Petralia, CEO of Eurosets; Sahara Romero, patient; dr. Mario Andrés Mercado Díaz, Intensive care specialist at the Clínica Shaio in Bogotá; Estefanía Giraldo Bejarano, specialist ECMO nurse at the Clínica Shaio in Bogotá

Sahara convive con una cardiopatia dalla preadolescenza . I primi segnali di scompenso arrivano a undici anni. “Durante attività semplici, come le lezioni di ginnastica, mi affaticavo molto e sentivo dolore al petto. All’inizio non era chiaro cosa stesse succedendo” . Inizia una quotidianità fatta di controlli, limiti e continue attenzioni .

Negli anni, la situazione si complica. “Sahara arriva a dipendere dal supporto ECMO in quattro diverse occasioni . L’ultima, nel marzo 2023, quando il cuore smette di funzionare e gli organi iniziano a cedere. In questa fase, l’obiettivo clinico è mantenere attive le funzioni vitali e stabilizzare la paziente in attesa di un trapianto di cuore” spiega il dottor Mario Andrés Mercado Díaz, specialista di terapia intensiva della Clínica Shaio di Bogotá.

È qui che entra in gioco ECMOlife , il sistema per supporto extracorporeo sviluppato da Eurosets , azienda italiana biomedicale. Alla Clínica Shaio , centro di eccellenza cardiovascolare, ECMOlife diventa parte integrante del percorso terapeutico di Sahara . “La tecnologia ci ha consentito di supportare meccanicamente il cuore, monitorare costantemente parametri vitali e gestire in sicurezza una fase di straordinaria complessità -, racconta Estefanía Giraldo Bejarano, infermiera specializzata in ECMO - . Era necessario far arrivare Sahara al trapianto nelle migliori condizioni possibili”.

Dopo un anno complesso di attese e speranze, durante il quale Sahara – supportata dall’ECMO - ha persino festeggiato il compleanno in ospedale, arriva la notizia tanto attesa: c’è un cuore disponibile .

Oggi Sahara vive una normalità che per anni sembrava irraggiungibile. “ Ora posso pensare al domani senza paura” . Ed è in questa frase che si misura il vero valore di un percorso clinico complesso: non solo sopravvivere, ma tornare a vivere e a fare le cose che più si desiderano .

Il suo caso dimostra concretamente come l’evoluzione delle tecnologie di supporto extracorporeo possa offrire tempo prezioso nei momenti più critici, ampliando le possibilità di cura. “Dispositivi come i sistemi ECMO permettono di affrontare situazioni che fino a pochi anni fa avevano opzioni estremamente limitate, migliorando le prospettive di recupero e la qualità di vita dei pazienti” sottolinea Antonio Petralia, CEO di Eurosets.

La storia di Sahara restituisce il significato più autentico dell’ expertise medica e dell’innovazione in ambito medicale: rendere la tecnologia non fine a sé stessa, ma un alleato silenzioso nel percorso di rinascita.

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