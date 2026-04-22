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Una ricerca di Smartstream mette in luce cinque aspetti che stanno ridefinendo le riconciliazioni per le società buy-side

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Smartstream, fornitore di soluzioni affidabili di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e imprese a livello mondiale, annuncia oggi i nuovi risultati del suo ultimo rapporto di ricerca sul settore, Smart Reconciliations: The Buy-Side Perspective (Riconciliazioni intelligenti: il punto di vista delle società buy-side) , evidenziando i cambiamenti strutturali che stanno trasformando la riconciliazione, il controllo e l’affidabilità operativa nell'ambito delle società buy-side.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Direttrice delle relazioni con i media
Dina Communications
E-mail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsabile globale del marketing
Smartstream
E-mail: nathan.gee@smartstream-stp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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