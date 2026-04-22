Una ricerca di Smartstream mette in luce cinque aspetti che stanno ridefinendo le riconciliazioni per le società buy-side

Smartstream, fornitore di soluzioni affidabili di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e imprese a livello mondiale, annuncia oggi i nuovi risultati del suo ultimo rapporto di ricerca sul settore, Smart Reconciliations: The Buy-Side Perspective (Riconciliazioni intelligenti: il punto di vista delle società buy-side) , evidenziando i cambiamenti strutturali che stanno trasformando la riconciliazione, il controllo e l’affidabilità operativa nell'ambito delle società buy-side.

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