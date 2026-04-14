Una nuova collaborazione rafforza la distribuzione di sensori di campo magnetico a semiconduttore: LZE e Karl Kruse uniscono le forze

La missione di LZE GmbH è quella di tradurre le tecnologie dalla ricerca ai prodotti e, come azienda produttrice di semiconduttori senza impianto di produzione, portare sul mercato circuiti integrati ad alte prestazioni e soluzioni di semiconduttori. Questo vale anche per la serie esclusiva FH3DXX di sensori di campo magnetico 3D, basati sulla tecnologia innovativa HallinOne® sviluppata da Fraunhofer IIS e già stabilita con successo sul mercato. Per ampliare ulteriormente la serie di sensori HallinOne®, LZE GmbH sta rafforzando la sua rete di vendite di semiconduttori attraverso una collaborazione con Karl Kruse GmbH & Co.

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