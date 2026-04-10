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Un tribunale svedese posticipa l'emissione della sentenza nel procedimento antitrust tra PriceRunner e Google

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Klarna Group plc (NYSE: KLAR) desidera informare gli investitori che il Tribunale dei brevetti e del mercato di Stoccolma, Svezia (Patent- och marknadsdomstolen), ha posticipato l'emissione della sentenza nel procedimento antitrust per risarcimento danni intentato contro Google da PriceRunner, una controllata di Klarna.

Il tribunale ha rinviato l'emissione della sentenza dal 15 aprile al 10 giugno 2026, alle ore 11:00 (CET); nella comunicazione, il tribunale dichiara che "è necessario altro tempo per perfezionare la sentenza", senza fornire ulteriori motivazioni per il rinvio.

Avviso importante

L'esito del procedimento è intrinsecamente incerto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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