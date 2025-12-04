Un sondaggio della J-HOTATE Association rivela un forte interesse per le capesante giapponesi tra i visitatori internazionali

La Japan Scallop Export Promotion Association (“J-HOTATE Association”, Associazione giapponese per la promozione dell'esportazione delle capesante), che mira a espandere l'esportazione delle capesante giapponesi, ha condotto un sondaggio per comprendere la conoscenza, l'intenzione di acquistare e le preferenze di gusto tra i consumatori stranieri. Il sondaggio è stato condotto a Osaka nel corso dell'Expo Internazionale Giapponese 2025 (Expo di Osaka–Kansai), tra 113 visitatori internazionali provenienti da 34 Paesi.

I risultati hanno dimostrato che meno della metà degli intervistati (45,1%) era a conoscenza delle capesante giapponesi . Tuttavia, il 74,4% degli intervistati ha dichiarato che acquisterebbe capesante giapponesi se fossero disponibili nel loro Paese di origine , indicando una forte intenzione di acquisto. Inoltre, il 65,5% ha espresso interesse a provare le capesante servite crude , suggerendo un aumento della curiosità per il consumo del pesce crudo, ispirata dalla cultura gastronomica giapponese.

Alla domanda sulle modalità di cottura preferite delle capesante, grigliate sul barbecue, in piatti fritti e in sushi/sashimi, ogni tipo ha superato il 50% , mostrando ampio interesse per varie modalità di cottura: da grigliate a fritte, a crude. Questo suggerisce che la versatilità delle capesante, utilizzabili in diversi tipi di piatti, contribuisce alla loro attrattiva nei mercati stranieri.

Il sondaggio ha inoltre confermato che le capesante giapponesi sono apprezzate non solo per il gusto, le dimensioni, la qualità e la freschezza, ma anche per i benefici nutritivi e l'idoneità per vari usi culinari. Allo stesso tempo, la scarsa conoscenza rimane un ostacolo all'incremento degli acquisti. Offrire opportunità di assaggio ed eventi esperienziali dovrebbe essere efficace per affrontare questa sfida.

La J-HOTATE Association continuerà a promuovere l'attrattiva delle capesante giapponesi in tutto il mondo, sfruttando la popolarità globale del sushi e del sashimi come occasione di scoperta attraverso una comunicazione multilingue e iniziative promozionali mirate ad ampliare la portata del mercato.

Informazioni sulle capesante giapponesi

Le capesante giapponesi (HOTATE [Hoh-Tah-Teh]) sono molto apprezzate per il sapore, le dimensioni e la qualità. Le capesante fresche si possono gustare tutto l'anno grazie agli allevamenti sostenibili in Giappone, ai metodi di pesca e alla tecnologia avanzata utilizzata per mantenerne la freschezza. Le aree di produzione come Hokkaido, Aomori, Iwate e Miyagi godono di correnti oceaniche ricche di sostanze nutritive e sono tra le aree più grandi al mondo per quantità di capesante.

Le capesante sono anche note come un frutto di mare salutare e ricco di sostanze nutritive, come la vitamina B1, efficace nell'alleviare la stanchezza e migliorare la concentrazione, e la taurina, nota per le proprietà salutari per il cuore e il fegato e di prevenzione del diabete. Inoltre, le capesante, ricche di proteine e dal basso contenuto calorico, sono un superalimento.

Il Giappone è unico perché le zone di pesca e i porti sono vicini tra loro, il che rende possibile lavorare e distribuire le capesante immediatamente dopo la pesca, supportando un'antica cultura di consumo crudo. Oggi, le tecnologie di congelamento rapido consentono la spedizione all'estero delle capesante pur mantenendone alta la qualità.

Informazioni sulla Japan Scallop Export Promotion Association (“J-HOTATE Association”)

La Japan Scallop Export Promotion Association (J-HOTATE Association) è stata incorporata nell'ottobre 2023, con l'obiettivo di estendere le esportazioni di capesante giapponesi di alta qualità e dal gusto salutare attraverso l'allevamento sostenibile. La J-HOTATE Association attualmente consiste di settantaquattro membri, compresi i produttori (associazioni di cooperative ittiche), laboratori e distributori della filiera ittica in Giappone e commercianti. https://j-hotate.com/

