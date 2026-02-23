Giornale di Brescia
Un servizio di monitoraggio australiano utilizza Infobip per aumentare il supporto a Roadside Assistance di Apple per via satellitare

AA

La piattaforma globale di comunicazioni su cloud Infobip supporta Roadside Assistance di Apple per via satellitare attraverso l'Australian Motoring Service (AMS).* La tecnologia rivoluzionaria consente agli automobilisti in possesso di iPhone 14 o versioni più recenti di richiedere assistenza e inviare SMS con AMS anche in aree sprovviste di copertura cellulare, segnando un notevole passo avanti nella sicurezza e nel servizio clienti per gli automobilisti in Australia.

Secondo il Governo australiano, in molte zone di aree regionali e remote dell'Australia la copertura mobile è scarsa o assente, il che può rendere difficile l'assistenza stradale.

