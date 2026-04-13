Un nuovo traguardo per Klarna: i pagamenti flessibili ora sono disponibili in Mindfactory, il più grande rivenditore di videogiochi della Germania

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi annunciato una nuova collaborazione con Mindfactory, il principale rivenditore di videogiochi della Germania. La collaborazione porta le opzioni di pagamento di Klarna alla cassa online di Mindfactory, offrendo ai clienti altre opzioni di pagamento.

Con Klarna ora disponibile alla cassa, i clienti possono scegliere di pagare l'intero importo, dilazionare il pagamento o pagare a rate senza interesse.

"Mindfactory ha creato uno dei marchi più riconosciuti nel commercio dei videogiochi. Insieme, stiamo facendo in modo che i loro clienti possano godere di un'esperienza di pagamento fluida e senza attrito, grazie agli strumenti integrati di Klarna che aiutano i clienti a mantenere il controllo delle proprie finanze", ha affermato Nico Schenck, responsabile per la Germania di Klarna, ha affermato Nico Schenck, Responsabile in Germania di Klarna.

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