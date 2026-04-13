Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Un nuovo traguardo per Klarna: i pagamenti flessibili ora sono disponibili in Mindfactory, il più grande rivenditore di videogiochi della Germania

AA

Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi annunciato una nuova collaborazione con Mindfactory, il principale rivenditore di videogiochi della Germania. La collaborazione porta le opzioni di pagamento di Klarna alla cassa online di Mindfactory, offrendo ai clienti altre opzioni di pagamento.

Con Klarna ora disponibile alla cassa, i clienti possono scegliere di pagare l'intero importo, dilazionare il pagamento o pagare a rate senza interesse.

"Mindfactory ha creato uno dei marchi più riconosciuti nel commercio dei videogiochi. Insieme, stiamo facendo in modo che i loro clienti possano godere di un'esperienza di pagamento fluida e senza attrito, grazie agli strumenti integrati di Klarna che aiutano i clienti a mantenere il controllo delle proprie finanze", ha affermato Nico Schenck, responsabile per la Germania di Klarna, ha affermato Nico Schenck, Responsabile in Germania di Klarna.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
press@klarna.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario