Un nuovo studio rivela che l'IA è oggi essenziale per il marketing moderno

NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di Intelligent Data Infrastructure, oggi ha annunciato la sua partecipazione in un nuovo studio di ricerca condotto da Callan Consulting, società della Silicon Valley specializzata in consulenza di marketing dirigenziale, tra 18 aziende di tecnologia B2B e B2C per esaminare come l'IA stia trasformando le moderne società di marketing, indicando un chiaro passaggio dalla sperimentazione iniziale all'adozione a tutti i livelli aziendali.

Secondo il report State of AI in Technology Marketing 2026 , basato su sondaggi approfonditi condotti tra i responsabili del marketing e i dirigenti senior del settore in varie aziende partecipanti, l'IA si sta rapidamente integrando nei team e nei flussi di lavoro principali del marketing, dalla ricerca e sviluppo di contenuti all'ottimizzazione e all'analisi delle campagne pubblicitarie.

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