Un nuovo studio di Experian rivela il ruolo critico dell'IA nei prestiti e i fattori chiave alla base dell'adozione accelerata da parte di istituti finanziari

Un recente studio di Experian, Perceptions of AI Report , condotto tra più di 200 responsabili delle decisioni presso importanti istituti finanziari sulla loro strategia degli investimenti basata sull'IA, offre informazioni chiave sull'adozione dell'IA e sui risultati previsti quando si investe nella tecnologia. Infatti, l'adozione dell'IA tra gli istituti finanziari sta accelerando, con l'84% dei rispondenti che identificano la tecnologia IA come critica o ad alta priorità per la loro strategia aziendale nei prossimi due anni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260114340856/it/

Michael Troncale

Experian - Pubbliche relazioni

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire