Un nuovo studio di Experian rivela il ruolo critico dell'IA nei prestiti e i fattori chiave alla base dell'adozione accelerata da parte di istituti finanziari

Un recente studio di Experian, Perceptions of AI Report , condotto tra più di 200 responsabili delle decisioni presso importanti istituti finanziari sulla loro strategia degli investimenti basata sull'IA, offre informazioni chiave sull'adozione dell'IA e sui risultati previsti quando si investe nella tecnologia. Infatti, l'adozione dell'IA tra gli istituti finanziari sta accelerando, con l'84% dei rispondenti che identificano la tecnologia IA come critica o ad alta priorità per la loro strategia aziendale nei prossimi due anni.

