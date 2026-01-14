Un nuovo studio di Experian rivela il ruolo critico dell'IA nei prestiti e i fattori chiave alla base dell'adozione accelerata da parte di istituti finanziari
Un recente studio di Experian, Perceptions of AI Report , condotto tra più di 200 responsabili delle decisioni presso importanti istituti finanziari sulla loro strategia degli investimenti basata sull'IA, offre informazioni chiave sull'adozione dell'IA e sui risultati previsti quando si investe nella tecnologia. Infatti, l'adozione dell'IA tra gli istituti finanziari sta accelerando, con l'84% dei rispondenti che identificano la tecnologia IA come critica o ad alta priorità per la loro strategia aziendale nei prossimi due anni.
