Un nuovo rapporto a cura di Cambridge identifica cinque priorità per preparare gli studenti per un mondo che cambia

Un nuovo importante rapporto stilato dal gruppo International Education presso la Cambridge University Press & Assessment ( Cambridge ) cattura le voci di quasi 7.000 docenti e allievi in 150 Paesi. Offre una visione unica di come gli studenti vivono attualmente l'istruzione e di come le competenze e gli attributi che ritengono importanti per il futuro vengano rapidamente modellati dai progressi tecnologici, dalle pressioni climatiche e dalle dinamiche globali che cambiano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

