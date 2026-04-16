Un nuovo metodo consente la determinazione strutturale di diversi composti fenolici a partire da un minuscolo campione di fiore alpino

Hyuga Hirano (Scuola di specializzazione in Scienze agrarie dell'Università di Tokyo di agraria e tecnologia, e dottorando in collaborazione con il Museo nazionale di scienze naturali (Presidente: Makoto Manabe)); Takashi Kikuchi (Application Laboratories, Unità prodotti globali, Rigaku Corporation, una società del gruppo Rigaku Holdings); Futa Sakakibara (consulente tecnico, Divisione di supporto R&S, Asterism G.K.); Yoshinori Murai (Sovrintendente senior, Dipartimento di botanica, Museo nazionale di scienze naturali) e altri colleghi sono riusciti a determinare la struttura di oltre dieci glicosidi fenolici a partire da un minuscolo campione di fiore di una pianta alpina, grazie allo sviluppo di un metodo di analisi delle tracce.

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Figure 1: Pincushion plant (Diapensia lapponica) in bloom, growing in alpine rocky areas. Its distribution in Japan extends from the Chubu region of Honshu to Hokkaido.

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(Per richieste relative alla ricerca)

Sawa Himeno

Direttore, Ufficio comunicazioni

Rigaku Holdings Corporation

E-mail: prad@rigaku.co.jp



Yoshinori Murai

Sovrintendente senior, Dipartimento di botanica, Museo nazionale di scienze naturali

Professore associato, Università di Tokyo di agraria e la tecnologia

E-mail: murai@kahaku.go.jp



Futa Sakakibara

Consulente tecnico, Divisione di supporto R&S

Asterism G.K.

E-mail: lab@asterism.co.jp

Sito web: https://www.asterism.co.jp



(Richieste dei media)

Sawa Himeno

Direttore, Ufficio comunicazioni

Rigaku Holdings Corporation

E-mail: prad@rigaku.co.jp



Yuichi Inaba

Contatto per i media per le attività di ricerca, Area di promozione e gestione della ricerca, Dipartimento di economia aziendale

Museo nazionale di scienze naturali

E-mail: t-shuzai@kahaku.go.jp Tel: +81-29-853-8984 Fax: +81-29-853-8998



Honoka Midorikawa

Contatto per Asterism G.K., XiS WORKSITE

XiS INC.

E-mail: xis_worksite@orientalgiken.co.jp

TeL: +81-90-2524-8753

Sito web: https://www.orientalgiken.co.jp/xis_worksite



Università di Tokyo di agraria e tecnologia

Ufficio relazioni pubbliche

E-mail: koho2@cc.tuat.ac.jp





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