Un nuovo metodo consente la determinazione strutturale di diversi composti fenolici a partire da un minuscolo campione di fiore alpino
Hyuga Hirano (Scuola di specializzazione in Scienze agrarie dell'Università di Tokyo di agraria e tecnologia, e dottorando in collaborazione con il Museo nazionale di scienze naturali (Presidente: Makoto Manabe)); Takashi Kikuchi (Application Laboratories, Unità prodotti globali, Rigaku Corporation, una società del gruppo Rigaku Holdings); Futa Sakakibara (consulente tecnico, Divisione di supporto R&S, Asterism G.K.); Yoshinori Murai (Sovrintendente senior, Dipartimento di botanica, Museo nazionale di scienze naturali) e altri colleghi sono riusciti a determinare la struttura di oltre dieci glicosidi fenolici a partire da un minuscolo campione di fiore di una pianta alpina, grazie allo sviluppo di un metodo di analisi delle tracce.
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Figure 1: Pincushion plant (Diapensia lapponica) in bloom, growing in alpine rocky areas. Its distribution in Japan extends from the Chubu region of Honshu to Hokkaido.
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(Per richieste relative alla ricerca)
Sawa Himeno
Direttore, Ufficio comunicazioni
Rigaku Holdings Corporation
E-mail: prad@rigaku.co.jp
Yoshinori Murai
Sovrintendente senior, Dipartimento di botanica, Museo nazionale di scienze naturali
Professore associato, Università di Tokyo di agraria e la tecnologia
E-mail: murai@kahaku.go.jp
Futa Sakakibara
Consulente tecnico, Divisione di supporto R&S
Asterism G.K.
E-mail: lab@asterism.co.jp
Sito web: https://www.asterism.co.jp
(Richieste dei media)
Sawa Himeno
Direttore, Ufficio comunicazioni
Rigaku Holdings Corporation
E-mail: prad@rigaku.co.jp
Yuichi Inaba
Contatto per i media per le attività di ricerca, Area di promozione e gestione della ricerca, Dipartimento di economia aziendale
Museo nazionale di scienze naturali
E-mail: t-shuzai@kahaku.go.jp Tel: +81-29-853-8984 Fax: +81-29-853-8998
Honoka Midorikawa
Contatto per Asterism G.K., XiS WORKSITE
XiS INC.
E-mail: xis_worksite@orientalgiken.co.jp
TeL: +81-90-2524-8753
Sito web: https://www.orientalgiken.co.jp/xis_worksite
Università di Tokyo di agraria e tecnologia
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