Un nuovo agente RSA per le minacce a cui devono fra fronte gli amministratori ora disponibile in generale in Microsoft Security Copilot

RSA Security oggi ha annunciato la disponibilità generale del suo agente RSA Advisor for Admin Threats in Microsoft Security Copilot.

“L’IA è un moltiplicatore di forza per i difensori e, quando i partner portano la loro innovazione agentica nell’ecosistema Security Copilot, l’impatto diventa esponenziale. Insieme non stiamo solo costruendo strumenti – stiamo creando una nuova era di difesa informatica intelligente e collaborativa”. - Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale Microsoft Security.

“Abbiamo accelerato lo sviluppo dell’ agente RSA Advisor for Admin Threats per offrire ai responsabili della sicurezza le funzionalità IA essenziali per rilevare e risolvere rapidamente i problemi correlati ad attività ad alto rischio o minacce interne negli ambienti RSA ID Plus per i tenant Microsoft ”, spiega Jim Taylor, presidente e direttore strategia RSA.

