Type One Energy, Tokamak Energy e AECOM formano il UK Infinity Fusion Consortium per accelerare lo sviluppo di una centrale produttiva di energia da fusione commerciale nel Regno Unito

Type One Energy, Tokamak Energy e AECOM oggi hanno annunciato la creazione del UK Infinity Fusion Consortium per perseguire lo sviluppo del primo progetto di centrale produttiva di energia da fusione guidato dal settore privato nel Regno Unito. Insieme, le aziende intendono sviluppare un progetto di fusione che sia commercialmente credibile, implementabile utilizzando tecnologie utili esistenti e in grado di attrarre capitali privati, coerenti con gli obiettivi a lungo termine della UK Fusion Strategy recentemente annunciata dal governo britannico.
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(From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III’s visit to New York City.
Questo annuncio giunge in un momento di crescente collaborazione bilaterale sulla fusione tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.
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Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com
Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com
AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com
Iniziativa mercati sostenibili: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org
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