Tyk celebra 10 anni di attività dimostrando che la tecnologia britannica può crescere in modo responsabile

Tyk , la software house britannica indipendente che rende possibili milioni di transazioni digitali in tutto il mondo, celebra il decimo anniversario della sua fondazione ottenendo la certificazione B Corp – un traguardo che attesta un decennio di crescita costruita sulla solidità, non su grossi lanci pubblicitari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251209264833/it/

Tyk Founders, Martin Buhr (Left), James Hirst (Right)

Fondata a Londra nel 2014 da Martin Buhr, Tyk è nata come un progetto collaterale portato avanti da una sola persona ed è cresciuta fino a diventare un’azienda di 150 dipendenti in 30 paesi. La sua piattaforma di gestione API ora è alla base dell’infrastruttura digitale di banche, retailer e operatori telecom in oltre 100 mercati, tra cui NatWest, SoundCloud, Zeiss, T-Mobile e Dollar General, consentendo ogni giorno di portare a buon fine le transazioni finanziarie di oltre 100 milioni di persone.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251209264833/it/

Per richieste di informazioni della stampa contattare: tyk@tracepublicity.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire