TwentyTwo Real Estate e Farallon Capital completano un investimento da 761 milioni di euro in Isemia, società immobiliare nel settore sanitario da 1,2 miliardi di euro creata con emeis

TwentyTwo Real Estate, società europea indipendente di gestione e investimenti immobiliari, annuncia la conclusione, assieme a Farallon Capital, di un investimento da 761 milioni di euro che ha portato alla creazione di Isemia ( www.isemiabyemeis.com ), importante società immobiliare nel settore sanitario che detiene un portafoglio di 1,2 miliardi di euro di asset gestiti da emeis. La transazione rappresenta un notevole traguardo nella strategia degli investimenti a lungo termine di TwentyTwo Real Estate incentrata sull'immobiliare sanitario e residenziale operativo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114402886/it/

Fachklinik Schömberg

Isemia possiede 68 immobili di alta qualità in Francia, Germania e Spagna, con una combinazione equilibrata di case di riposo (48%) e cliniche (52%).

Contatto per la stampa
TwentyTwo Real Estate
https://twentytwo.com/
Dina Sanches – Responsabile delle comunicazioni
M + 33 (0) 6 63 04 22 78 │ dsanches@twentytwo.com



