Mentre il MWC Barcelona 2026 mette in evidenza il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale, della connettività e di sistemi tecnologici più intelligenti, il mercato degli accessori per dispositivi mobili sta entrando in una nuova fase caratterizzata da velocità e complessità. Le categorie di prodotto continuano ad ampliarsi, i design e gli stili si rinnovano sempre più rapidamente e i rivenditori sono chiamati a rispondere ai cambiamenti del mercato in cicli sempre più brevi. Mantenere le linee di prodotto aggiornate gestendo al contempo l’approvvigionamento in modo efficiente è diventata una vera sfida per rivenditori e distributori in tutta Europa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260121275952/it/

TVCMALL al MWC 2026: leader nel commercio all’ingrosso di accessori per dispositivi mobili e nell’approvvigionamento intelligente

In occasione del MWC Barcelona 2026, TVCMALL mette in risalto il proprio ruolo di principale grossista one-stop di accessori per cellulare in Europa, con un chiaro focus sul rendere il commercio all’ingrosso e l’approvvigionamento più semplici, rapidi e affidabili. Con oltre 18 anni di esperienza, TVCMALL collabora strettamente con più di 30 partner retail leader in Europa, supportando negozi online indipendenti, catene di vendita al dettaglio offline, supermercati e venditori su piattaforme in diverse fasi di crescita.

I prodotti in esposizione includono soluzioni di ricarica e alimentazione, accessori funzionali e un’ampia gamma di cover per cellulare all’ingrosso, una delle categorie di punta di TVCMALL, con oltre 10 milioni di custodie vendute ogni anno, includendo prodotti di marchi come Torras, CaseMe e Dux Ducis. Dalle custodie protettive e trasparenti ai design di tendenza pronti per il mercato, la collezione è facile da commercializzare su diversi canali di vendita.

Alla base dell’offerta vi è un sistema di approvvigionamento progettato per la crescita. TVCMALL collabora con oltre 1.000 fornitori affidabili e propone online più di 1.000.000 di prodotti, di cui il 95% disponibile senza MOQ, con oltre 10.000 nuovi arrivi aggiunti ogni settimana. Oltre ai classici acquisti all’ingrosso , TVCMALL offre anche servizi come prodotti personalizzati , il supporto OEM e ODM e soluzioni di magazzinaggio flessibili per soddisfare diverse esigenze aziendali. Tutti i prodotti sono gestiti attraverso un processo di servizio uniforme, che garantisce qualità stabile e supporto affidabile.

Progettati per il mercato europeo, i prodotti presentati al MWC soddisfano requisiti comuni come la certificazione CE, mentre gli articoli alimentati a batteria sono accompagnati da documentazione MSDS e per il trasporto aereo. In combinazione con tempi di consegna di 3–5 giorni, una selezione di prodotti personalizzata e un supporto dedicato one-to-one, TVCMALL aiuta i partner a passare in modo fluido dall’approvvigionamento alla vendita.

Questo approccio orientato alla partnership riflette lo slogan di TVCMALL: Together We Thrive. Forte della sua posizione di leader come grossista one-stop di accessori per dispositivi mobili in Europa, TVCMALL intende rafforzare ulteriormente la propria presenza europea ampliando le capacità di fulfillment locale e di spedizione diretta dall’Europa, migliorando la copertura commerciale e il servizio sul territorio per i clienti europei.

Per ulteriori informazioni, visitare www.tvcmall.com .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260121275952/it/

Company: TVCMALL

Contact: Kim

Email: sales@tvcmall.com

Website: www.tvcmall.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire