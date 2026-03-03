Türk Telekom e P.I. Works annunciano una collaborazione strategica sul network slicing della rete 5G basato sull'IA al MWC Barcelona

Türk Telekom e P.I. Works oggi hanno annunciato una collaborazione strategica per garantire il network slicing della rete 5G basato sull'IA , iniziativa presentata al GSMA Mobile World Congress (MWC) di Barcellona 2026 . Türk Telekom ha testato con successo la soluzione 5G RAN Slice Assurance basata sull'IA di P.I. Works al Türk Telekom R&D Innovation & Test Center, rafforzando la sua capacità di fornire servizi 5G differenziati e dalle prestazioni garantite.

La soluzione è progettata per garantire prestazioni di network slicing consentendo il monitoraggio in tempo reale di KPI a livello slice, il rilevamento precoce dei cali di prestazioni e l'analisi delle cause profonde assistita dall'IA. Con queste capacità, Türk Telekom mira a gestire i livelli dei servizi in modo proattivo e a garantire la costante continuità dei servizi nei diversi tipi di slice 5G.

