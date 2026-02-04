Tula Technology accelera a livello globale espandendo le collaborazioni con OEM e fornitori Tier 1

Tula Technology, Inc. , un leader nel settore dell’efficienza della propulsione e sviluppatore del Dynamic Motor Drive® (DMD), ha presentato oggi un aggiornamento aziendale che evidenzia ulteriori progressi tecnici in Cina e in Europa, mentre procede verso la commercializzazione globale. Nel quarto trimestre del 2025 un altro fornitore globale Tier 1 ha completato le prove sulla tecnologia DMD, ottenendo risultati superiori alle aspettative in relazione all’efficienza. Tula ha inoltre siglato due ulteriori protocolli d’intesa, ampliando la collaborazione con produttori di apparecchiature originali (OEM) e fornitori Tier 1. In totale, Tula sta portando avanti sei programmi di sviluppo mirati all’avvio della produzione nel 2027, a cui seguiranno ulteriori programmi.

