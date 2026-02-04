Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Tula Technology accelera a livello globale espandendo le collaborazioni con OEM e fornitori Tier 1

AA

Tula Technology, Inc. , un leader nel settore dell’efficienza della propulsione e sviluppatore del Dynamic Motor Drive® (DMD), ha presentato oggi un aggiornamento aziendale che evidenzia ulteriori progressi tecnici in Cina e in Europa, mentre procede verso la commercializzazione globale. Nel quarto trimestre del 2025 un altro fornitore globale Tier 1 ha completato le prove sulla tecnologia DMD, ottenendo risultati superiori alle aspettative in relazione all’efficienza. Tula ha inoltre siglato due ulteriori protocolli d’intesa, ampliando la collaborazione con produttori di apparecchiature originali (OEM) e fornitori Tier 1. In totale, Tula sta portando avanti sei programmi di sviluppo mirati all’avvio della produzione nel 2027, a cui seguiranno ulteriori programmi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: Financial Profiles
Kelly Hull
khull@finprofiles.com
310-622-8252

Investitori: Financial Profiles
Tricia Ross
tross@finprofiles.com
310-622-8226



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario