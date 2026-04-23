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TSMC presenta la tecnologia A13 al 2026 North America Technology Symposium

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TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) oggi ha presentato la sua ultima novità nella sua tecnologia dei processi più avanzata al 2026 North America Technology Symposium della Società. Il nuovo processo A13 di TSMC è una compressione diretta del suo nodo A14 leader nel settore annunciato nel 2025, che permette modelli ancora più compatti ed efficienti per affrontare la domanda insaziabile dei clienti in fatto di requisiti di calcolo per l'intelligenza artificiale di nuova generazione, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e le applicazioni mobili.

A conferma dell'impegno di TSMC nel miglioramento continuo, A13 offre risparmi di spazio del 6% rispetto all'A14.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

TSMC - Portavoce:
Wendell Huang
Vicepresident senior e CFO

Contatti per i media:
Nina Kao
Responsabile delle pubbliche relazioni
Tel: 886-3-563-6688 int. 712-5036
Cell.: 886-988-239-163
E-Mail: press@tsmc.com

Michael Kramer
Pubbliche relazioni
Tel: 886-3-563-6688 int. 712-8629
Cell.: 886-988-931-352
E-Mail: press@tsmc.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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