TSMC presenta la tecnologia A13 al 2026 North America Technology Symposium
TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) oggi ha presentato la sua ultima novità nella sua tecnologia dei processi più avanzata al 2026 North America Technology Symposium della Società. Il nuovo processo A13 di TSMC è una compressione diretta del suo nodo A14 leader nel settore annunciato nel 2025, che permette modelli ancora più compatti ed efficienti per affrontare la domanda insaziabile dei clienti in fatto di requisiti di calcolo per l'intelligenza artificiale di nuova generazione, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e le applicazioni mobili.
A conferma dell'impegno di TSMC nel miglioramento continuo, A13 offre risparmi di spazio del 6% rispetto all'A14.
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