Triton Partners chiude con successo il Fondo 6 al target di 5,5 miliardi di euro

Triton Partners oggi annuncia la chiusura riuscita del suo sesto fondo di mid-market di punta (“T6” o “il Fondo”) al target di 5,5 miliardi di euro, il fondo più grande ad oggi per Triton. Il Fondo ha raccolto capitali da investitori nuovi ed esistenti a livello globale, sottolineando la fiducia continua di Limited Partners nella strategia del mid-market e la capacità dell'Azienda di creare attività migliori.

La strategia di buyout di Mid-Market (TMM) di Triton si concentra sui suoi settori fondamentali di tecnologia industriale, servizi aziendali e sanità. Come titolare responsabile di preferenza, T6 investirà laddove le sue informazioni su mercato e investimenti offrono un vantaggio, posizionando l'azienda per capitalizzare su opportunità interessanti, con il supporto di Accelerator Unit, il team di creazione di valore più grande d'Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260316127719/it/

Triton Partners

Email: media@triton-partners.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire