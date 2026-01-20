Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

TreviPay lancia Pay by Invoice per gli enti erogatori abilitati da credenziali Visa

AA

TreviPay annuncia il lancio della sua soluzione Pay by Invoice per le banche che rilasciano carte Visa, consentendo agli enti erogatori di acquisire una quota maggiore del mercato dei pagamenti B2B del Nordamerica da 58 trilioni di dollari. Attraverso questa collaborazione con Visa , un leader mondiale nei pagamenti digitali, la tecnologia dell'automazione order-to-cash di TreviPay si associa alle funzionalità di pagamento commerciale di Visa per aiutare gli enti erogatori a trasformare le spese frammentate B2B in transazioni strategiche, basate sulle fatture e finanziate dall'ente erogatore.

Uno studio svolto da Murphy Research , ha scoperto che il 26% dei pagamenti aziendali sono ancora effettuati con assegni o si affidano a tradizionali processi ACH manuali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTI PER I MEDIA:
Alissa Clayton
The Fletcher Group
647.390.9085
alissa@fletchergroupllc.com

mailto:press@visa.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario