TreviPay lancia Pay by Invoice per gli enti erogatori abilitati da credenziali Visa

TreviPay annuncia il lancio della sua soluzione Pay by Invoice per le banche che rilasciano carte Visa, consentendo agli enti erogatori di acquisire una quota maggiore del mercato dei pagamenti B2B del Nordamerica da 58 trilioni di dollari. Attraverso questa collaborazione con Visa , un leader mondiale nei pagamenti digitali, la tecnologia dell'automazione order-to-cash di TreviPay si associa alle funzionalità di pagamento commerciale di Visa per aiutare gli enti erogatori a trasformare le spese frammentate B2B in transazioni strategiche, basate sulle fatture e finanziate dall'ente erogatore.

Uno studio svolto da Murphy Research , ha scoperto che il 26% dei pagamenti aziendali sono ancora effettuati con assegni o si affidano a tradizionali processi ACH manuali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120136601/it/

CONTATTI PER I MEDIA:

Alissa Clayton

The Fletcher Group

647.390.9085

alissa@fletchergroupllc.com

mailto:press@visa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire