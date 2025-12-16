TreeFrog Therapeutics annuncia i cambiamenti nel comitato esecutivo con l'arrivo di Mark Rothera come Direttore generale e Membro del CdA per avviare la prossima fase di crescita
TreeFrog Therapeutics, azienda biotecnologica francese incentrata sulla fornitura di medicina rigenerativa a milioni di persone attraverso la sua tecnologia cellulare proprietaria, C-Stem™, è lieta di annunciare la nomina a Direttore Generale e Membro del consiglio di amministrazione (CdA) del leader di talento nel settore biotecnologico Mark Rothera. Il neo CEO fa seguito a Frédéric Desdouits, che si ritira dopo cinque anni in questo incarico. Nella nuova configurazione dirigenziale, le attività dei co-fondatori Kévin Alessandri e Maxime Feyeux passeranno dalle operazioni giornaliere a quelle dei rispettivi ruoli nel CdA.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251215502340/it/
Mark Rothera, CEO TreeFrog Therapeutics
Contatto per i media
Rachel Mooney
Direttore delle Comunicazioni, TreeFrog Therapeutics
Tel: +33 674 06 34 61
Email: Rachel.mooney@treefrog.fr
