Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Traxys Group e gli azionisti di Comax2 AB, la holding di Carbomax AB, firmano un accordo di acquisto per vendere il 100% degli interessi a Traxys Group

AA

Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan e altri importanti azionisti di Comax 2 AB, la holding di Carbomax AB, sono lieti di annunciare la firma di un Accordo di acquisto di azioni (Share Purchase Agreement, SPA) per vendere il 100% degli interessi al Traxys Group. Carbomax AB è un'importante società commerciale e un operatore industriale svedese specializzato in ferroleghe, prodotti a base di carbonio e bricchette. La transazione mira a rafforzare la presenza di Traxys nel mercato scandinavo e a supportare la transizione della regione verso la produzione di acciaio sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Traxys - Contatto per i media:
FGS Global
traxys-global@fgsglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario