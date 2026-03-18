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TrailRunner International nomina Alden Mitchell Presidente di TrailRunner Sports

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TrailRunner International oggi ha annunciato che Alden Mitchell è stato nominato Presidente di TrailRunner Sports, la divisione di consulenza sportiva globale dell'azienda. Recentemente Direttore delle operazioni presso Stanford Athletics, Mitchell accelererà la crescita e l'espansione di TrailRunner Sports, creata per fornire consulenza strategica aziendale e supporto nella comunicazione a clienti del settore sportivo globale che comprendono serie, squadre, conferenze, istituti accademici, gruppi proprietari, atleti, investitori e marchi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317127308/it/

Alden Mitchell, President of TrailRunner Sports

Alden Mitchell, President of TrailRunner Sports

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kelly Wallace/Direttore di media/brand
kelly.wallace@trailrunnerint.com
917-991-6308



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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