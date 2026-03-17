TradingHub si assicura un investimento da Nordic Capital per accelerare la prossima fase di crescita

TradingHub, un fornitore leader di tecnologie di monitoraggio delle transazioni per gli istituti finanziari internazionali, ha accettato di collaborare con Nordic Capital, che diventerà l'azionista di maggioranza della società. L'investimento segna un traguardo significativo nel percorso di TradingHub e offre una solida base di supporto alla crescita e all'innovazione costanti della società. L'investitore esistente Summit Partners e il cofondatore di TradingHub Neil Walker continuerà a detenere posizioni di minoranza nell'azienda dopo la conclusione della transazione.

Con il supporto di Nordic Capital, TradingHub accelererà la sua espansione nei mercati globali pur continuando a investire nello sviluppo della sua piattaforma di monitoraggio.

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