Torq sceglie John White, direttore cybersecurity Virgin Atlantic, per guidare la transizione delle imprese verso l’IA agentica

Torq, leader affermato nel settore delle operazioni di sicurezza basate su agenti, oggi ha annunciato che John White, ex ciso Virgin Atlantic, si è unito a Torq nel ruolo di consulente per i direttori cybersecurity. In seguito a un round di finanziamento di Serie D da 140 milioni di dollari completato da Torq, White passa dal lato cliente al gruppo dirigente Torq, con l’obiettivo di spingere i ciso di imprese globali ad ammodernare le loro strategie e adottare la vera IA agentica.

White è un alto dirigente stimato nel settore sicurezza che vanta oltre 20 anni di esperienza in ruoli di leadership.

