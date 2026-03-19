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Torq diventa il cursore delle operazioni di sicurezza con il nuovo Agentic Builder

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Torq , leader affermato delle operazioni di sicurezza basate sull’IA agentica, ha presentato oggi Agentic Builder, un'estensione critica della Torq AI SOC Platform che trasforma le intenzioni umane in risultati concreti. Agentic Builder consente ai SOC di spostare il carico cognitivo dell'automazione della sicurezza tecnica dagli umani alle macchine. Queste capacità a livello di Cursore eliminano tutti gli ostacoli per offrire flussi di lavoro agentico di livello produttivo e agenti AI che gestiscono notifiche illimitate 24/7, integrarsi con ogni livello dello stack aziendale, semplificare le indagini e rispondere con la rapidità di una macchina.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318940473/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
torq@teamhighwire.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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