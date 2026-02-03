Toptal classificata da Newsweek al primo posto come azienda di servizi professionali più affidabile in America

Toptal, la più grande rete al mondo di professionisti che lavorano totalmente da remoto, è stata classificata l'azienda di servizi professionali più affidabile in America nell'elenco America’s Most Reliable Companies 2026 stilato dal Newsweek e Statista. L'elenco classifica le migliori aziende statunitensi sulla base della fiducia, dell'affidabilità e della continuità delle prestazioni nel proprio settore.

Nella classifica stilata da Newsweek di 300 aziende in tutti i settori, Toptal si è posizionata al decimo posto, subito dopo Bank of America e Oracle, entrambe none in classifica. Come organizzazione di servizi professionali più affidabile in America, Toptal, all'11esimo posto nelle classifiche assolute di tutte le aziende, ha superato di gran lunga aziende come Accenture (33), Deloitte (39) e Cognizant (66).

L'elenco America’s Most Reliable Companies 2026 si basa su un sondaggio indipendente condotto su oltre 80.000 valutazioni inviate da 2.400 decisori aziendali nelle aziende più grandi d'America, tra cui Apple, Dropbox, Johnson & Johnson e UPS, rendendo questo riconoscimento un indicatore particolarmente significativo di eccellenza nei prodotti e nei servizi nel mercato B2B. Cinque sono stati gli indicatori utilizzati per classificare le aziende: probabilità di raccomandazione, facilità di fare affari, rapporto qualità-prezzo, coerenza dei risultati e reputazione di affidabilità. La classifica riconosce le organizzazioni che forniscono risultati affidabili e coerenti.

“Fiducia e affidabilità sono al centro di tutto ciò che facciamo in Toptal”, ha dichiarato Taso Du Val, CEO di Toptal. “Essere classificata come la società di servizi professionali più affidabile d'America rafforza il nostro costante impegno nel garantire esperienze e risultati eccezionali per tutti i clienti di ogni dimensione. Questo traguardo riflette la fiducia che le aziende globali accordano a Toptal come partner affidabile per i migliori talenti ed esecuzioni strategiche”.

Toptal si distingue per i suoi servizi professionali di qualità nei settori tecnologico, dei servizi di intelligenza artificiale, del data labeling e annotation, della consulenza gestionale, dei servizi gestiti e altro, tutti eseguiti dal 3% migliore dei talenti a livello mondiale.

Nell'assicurarsi la sua posizione nell'elenco assieme a marchi globali, le prestazioni di Toptal evidenziano la missione dell'azienda di consentire alle organizzazioni di concentrarsi instancabilmente sull'affidabilità, sulla fiducia e sul valore a lungo termine per il cliente.

Informazioni su Toptal

Toptal è la più grande rete al mondo di forza lavoro completamente da remoto che connette le aziende con il 3% migliore dei talenti freelance, consentendo alle aziende di sviluppare i propri team secondo la necessità. Fondata nel 2010, Toptal ha servito oltre 30.000 clienti in più di 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare Toptal.com .

