TII lancia Falcon Reasoning: il miglior modello di intelligenza artificiale da 7 miliardi di parametri a livello globale, che supera anche i modelli più grandi

il Technology Innovation Institute (TII), pilastro della ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, ha annunciato il rilascio di Falcon H1R 7B , un modello di intelligenza artificiale di nuova generazione che compie un passo significativo verso una maggiore accessibilità dell'IA avanzata, offrendo prestazioni di ragionamento di altissimo livello in un formato compatto, efficiente e liberamente disponibile.

Con soli 7 miliardi di parametri, Falcon H1R 7B sfida e, in molti casi, supera i modelli di IA open source più grandi a livello mondiale, compresi quelli di Microsoft (Phi 4 Reasoning Plus 14B), Alibaba (Qwen3 32B) e NVIDIA ( Nemotron H 47B) . Il rilascio di questo modello ribadisce la posizione di TII all'avanguardia nell'innovazione efficiente dell'IA e rafforza la crescente influenza degli Emirati Arabi Uniti nella leadership tecnologica globale.

Sua Eccellenza Faisal al Bannai, Consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council, ha dichiarato : "Falcon H1R riflette l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nella costruzione di un'IA aperta e responsabile che offra un reale valore nazionale e globale. Integrando un ragionamento di altissimo livello in un modello compatto ed efficiente, stiamo ampliando l'accesso all'intelligenza artificiale avanzata in modo da sostenere la crescita economica, la leadership nella ricerca e la resilienza tecnologica a lungo termine".

Una svolta nel ragionamento in fase di test

Falcon H1R 7B si basa sulla piattaforma Falcon H1-7B con un approccio di training specializzato e un'architettura ibrida Transformer-Mamba che migliora sia la precisione che la velocità.

"Falcon H1R 7B rappresenta un balzo in avanti nelle capacità di ragionamento dei sistemi di intelligenza artificiale compatti", ha dichiarato la Dott.ssa Najwa Aaraj, CEO di TII. "Raggiunge punteggi quasi perfetti nei benchmark d'élite, mantenendo al contempo un consumo di memoria ed energia eccezionalmente basso, criteri fondamentali per l'implementazione nel mondo reale e la sostenibilità".

Questo approccio sblocca quella che i ricercatori chiamano "intelligenza latente", consentendo a Falcon H1R 7B di ragionare in modo più efficace ed efficiente. Il modello stabilisce un nuovo fronte di Pareto , un punto di equilibrio ottimale in cui aumentare la velocità non significa sacrificare la qualità.

Il meglio del benchmarking

Nei benchmark competitivi, Falcon H1R 7B ha ottenuto risultati eccezionali:

Matematica: ha raggiunto l'88,1% su AIME-24, superando Apriel 1.5 (15B) (86,2%) di ServiceNow AI, dimostrando che un modello 7B compatto può competere o superare sistemi molto più grandi.

ha raggiunto l'88,1% su AIME-24, superando di ServiceNow AI, dimostrando che un modello 7B compatto può competere o superare sistemi molto più grandi. Codice e attività agentiche: ha fornito un'accuratezza del 68,6%, una prestazione migliore della categoria tra i modelli sotto gli 8B, e ha ottenuto un punteggio più alto nei benchmark LCB v6, SciCode Sub e TB Hard, con Falcon H1R che ha ottenuto un punteggio del 34% rispetto al DeepSeek R1-0528 Qwen 3 8B cinese (26,9%) e ha persino superato concorrenti più grandi come Qwen3-32B (33,4%).

ha fornito un'accuratezza del 68,6%, una prestazione migliore della categoria tra i modelli sotto gli 8B, e ha ottenuto un punteggio più alto nei benchmark LCB v6, SciCode Sub e TB Hard, con Falcon H1R che ha ottenuto un punteggio del 34% rispetto al e ha persino superato concorrenti più grandi come (33,4%). Ragionamento generale: ha dimostrato una potente logica e capacità di seguire le istruzioni, eguagliando o avvicinandosi alle prestazioni di modelli più grandi come Phi 4 Reasoning Plus (14B) di Microsoft, utilizzando solo la metà dei parametri.

ha dimostrato una potente logica e capacità di seguire le istruzioni, eguagliando o avvicinandosi alle prestazioni di modelli più grandi come utilizzando solo la metà dei parametri. Efficienza: ha raggiunto fino a 1.500 token/sec/GPU al batch 64, quasi raddoppiando la velocità del Qwen3-8B cinese, grazie alla sua architettura ibrida Transformer-Mamba, offrendo prestazioni più veloci e scalabili senza sacrificare la precisione.

"Questo modello è il risultato di ricerca e ingegneria di massimo livello. Dimostra come la precisione scientifica e la progettazione scalabile possano andare di pari passo", ha dichiarato il Dott. Hakim Hacid, capo ricercatore presso il Centro di intelligenza artificiale e ricerca digitale di TII. "Siamo orgogliosi di offrire un modello che consente alla comunità di costruire sistemi di IA più intelligenti, più veloci e più accessibili".

Open source e orientato alla comunità

In linea con l'impegno di TII per la trasparenza e la collaborazione nel campo dell'IA, Falcon H1R 7B viene rilasciato come modello open source con licenza Falcon TII. Sviluppatori, ricercatori e istituzioni di tutto il mondo possono accedere al modello tramite Hugging Face, insieme a un rapporto tecnico completo che descrive le strategie di formazione e le prestazioni sui principali benchmark di ragionamento.

Questa nuova versione si basa sul successo globale del programma Falcon di TII. Sin dal loro debutto, i modelli Falcon si sono costantemente classificati tra i sistemi di IA più performanti al mondo, e le prime quattro generazioni hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche globali nelle rispettive categorie. Nelle iterazioni successive, Falcon ha stabilito nuovi standard di riferimento in termini di prestazioni, efficienza e implementabilità nel mondo reale, dimostrando che i modelli compatti e sovrani possono superare i sistemi significativamente più grandi. Queste pietre miliari sottolineano la crescente leadership di Abu Dhabi e degli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'IA di frontiera e la capacità del TII di fornire una ricerca competitiva a livello globale.

