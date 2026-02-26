Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Tigo Energy presenta il software di messa in servizio attiva in tempo reale in occasione di KEY 2026 Expo

AA

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", l'"Azienda"), fornitore leader di soluzioni software per il solare e l'energia, ha annunciato oggi la presenza dell'Azienda in quanto espositore a 2026 KEY – The Energy Transition Expo a Rimini, in Italia, dove presenterà in anteprima il suo nuovo software di messa in servizio attiva. Dalle semplici installazioni di soli impianti solari a quelle avanzate con configurazioni di impianti solari e di accumulo, il sistema aiuta gli installatori durante l'intero flusso di lavoro sul sito tramite l' app Tigo EI , che offre guida sul luogo di lavoro, visibilità in tempo reale dell'avanzamento e una chiara verifica di ogni passaggio richiesto per aiutare a ridurre i ritardi, gli spostamenti dei camion e l'incertezza nella messa in servizio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Technica Communications
Luis de Leon
E-mail: tigoenergy@technica.inc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario