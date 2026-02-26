Tigo Energy presenta il software di messa in servizio attiva in tempo reale in occasione di KEY 2026 Expo

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", l'"Azienda"), fornitore leader di soluzioni software per il solare e l'energia, ha annunciato oggi la presenza dell'Azienda in quanto espositore a 2026 KEY – The Energy Transition Expo a Rimini, in Italia, dove presenterà in anteprima il suo nuovo software di messa in servizio attiva. Dalle semplici installazioni di soli impianti solari a quelle avanzate con configurazioni di impianti solari e di accumulo, il sistema aiuta gli installatori durante l'intero flusso di lavoro sul sito tramite l' app Tigo EI , che offre guida sul luogo di lavoro, visibilità in tempo reale dell'avanzamento e una chiara verifica di ogni passaggio richiesto per aiutare a ridurre i ritardi, gli spostamenti dei camion e l'incertezza nella messa in servizio.

