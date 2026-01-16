Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Tigo Energy e Weco certificano la compatibilità dell'inverter MLPE per semplificare il modello del sistema PV

AA

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” or “Company”), un fornitore leader di soluzioni di software intelligenti per il fotovoltaico e l'energia elettrica, oggi ha annunciato che la Società ha firmato un certificato di compatibilità con Weco S.r.l., documentando la compatibilità tra i prodotti Tigo Flex MLPE e gli inverter fotovoltaici ibridi di Weco. La certificazione copre alcuni prodotti Weco a fase singola e trifase e membri delle famiglie di prodotti Tigo TS4-A e TS4-X , se progettati e installati correttamente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Technica Communications
Luis de Leon
Email: tigoenergy@technica.inc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario