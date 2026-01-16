Tigo Energy e Weco certificano la compatibilità dell'inverter MLPE per semplificare il modello del sistema PV

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” or “Company”), un fornitore leader di soluzioni di software intelligenti per il fotovoltaico e l'energia elettrica, oggi ha annunciato che la Società ha firmato un certificato di compatibilità con Weco S.r.l., documentando la compatibilità tra i prodotti Tigo Flex MLPE e gli inverter fotovoltaici ibridi di Weco. La certificazione copre alcuni prodotti Weco a fase singola e trifase e membri delle famiglie di prodotti Tigo TS4-A e TS4-X , se progettati e installati correttamente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260115154854/it/

Technica Communications

Luis de Leon

Email: tigoenergy@technica.inc





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire