Tigo Energy e sonnen GmbH certificano la compatibilità tra TS4 MLPE e sonnenBatterie

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o la "Società"), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, oggi ha annunciato la conformità e la compatibilità dal punto di vista operativo tra i dispositivi Tigo TS4 MLPE e i sistemi ibridi inverter-batteria di sonnen. La certificazione, relativa ai modelli ibridi sonnenBatterie e alla serie di prodotti Tigo TS4 correttamente progettati e installati, offre hardware di qualità elevata e valore grazie a un sistema che genera più energia e consente il ritorno sugli investimenti.

Tigo and sonnen certify device compatibility to streamline design, boost performance, and simplify solar-plus-storage deployment for European installers.