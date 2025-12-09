Tigo Energy aggiunge la gestione dinamica delle tariffe per la soluzione EI Residential solar-plus-storage nell'UE

Tigo Energy, Inc . (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” or “Company”), un fornitore leader di soluzioni di software intelligenti per il fotovoltaico e l'energia elettrica, oggi ha annunciato l'aggiunta di Dynamic Rate Management (Gestione dinamica delle tariffe) alla soluzione solar-plus-storage Tigo EI Residential . Questa nuova funzionalità consente all'ecosistema completo di Tigo di rispondere dinamicamente in modo intelligente alle modifiche delle tariffe per il consumo di energia elettrica. Questa aggiunta del Dynamic Rate Management giunge in un periodo in cui le aziende europee di energia elettrica stanno rapidamente ampliando l'utilizzo di tariffe dinamiche in diversi Paesi dell'UE.

