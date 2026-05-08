TIGERTRIEVER™ 13 di Rapid Medical™ dimostra risultati promettenti a 90 giorni nello studio clinico DISTALS, confermando i risultati fondamentali in materia di sicurezza ed efficacia

Rapid Medical™ , sviluppatore leader di dipositivi avanzati per il trattamento degli ictus, ha annunciato oggi i risultati completi dello studio clinico randomizzato DISTALS, presentato in occasione dell' 11 ª European Stroke Organisation Conference (ESOC) a Maastricht, Paesi Bassi, che dimostrano come TIGERTRIEVER™ 13 è in grado di ripristinare in modo sicuro il flusso sanguigano e potrebbe migliorare i risultati clinici in pazienti colpiti da ictus da occlusione dei vasi distali e medi (DMVO).