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TIGERTRIEVER™ 13 di Rapid Medical™ dimostra risultati promettenti a 90 giorni nello studio clinico DISTALS, confermando i risultati fondamentali in materia di sicurezza ed efficacia

Rapid Medical™ , sviluppatore leader di dipositivi avanzati per il trattamento degli ictus, ha annunciato oggi i risultati completi dello studio clinico randomizzato DISTALS, presentato in occasione dell' 11 ª European Stroke Organisation Conference (ESOC) a Maastricht, Paesi Bassi, che dimostrano come TIGERTRIEVER™ 13 è in grado di ripristinare in modo sicuro il flusso sanguigano e potrebbe migliorare i risultati clinici in pazienti colpiti da ictus da occlusione dei vasi distali e medi (DMVO).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ronen Eckhouse
+972-72-2503331
ronen@rapid-medical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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