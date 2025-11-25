Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Thredd firma un accordo storico per rendere Visa Cloud Connect operativa a livello globale

AA

Thredd , un leader mondiale nell'elaborazione dei pagamenti di prossima generazione, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per consentire a Visa Cloud Connect di operare a livello globale. Questo accordo storico riflette il continuo investimento di Thredd nell'infrastruttura incentrata sul cloud e rafforza il suo ruolo come leader tecnologico globale nell'elaborazione dei pagamenti.

Visa Cloud Connect permette alle organizzazioni di accedere a VisaNet, la rete globale di pagamenti potente e sicura di Visa, attraverso la propria infrastruttura basata sul cloud. Realizzata appositamente per clienti cloud-native, Visa Cloud Connect può aiutare a fornire maggiore flessibilità, tempi di commercializzazione più rapidi e perfetta scalabilità oltre i confini.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Simeon Lando
Direttore del marketing
press@thredd.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario