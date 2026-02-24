Giornale di Brescia
Thredd dà impulso all’espansione di MuchBetter in Israele, appoggiandone la strategia di crescita globale

Thredd , la piattaforma di elaborazione pagamenti basata sull’IA, oggi ha annunciato l’ampliamento della partnership stretta con MuchBetter , la piattaforma di carte prepagate e portafogli digitali per i consumatori, sostenendone il lancio in Israele. Questa iniziativa rappresenta il traguardo più recente dell’espansione internazionale di MuchBetter, appoggiata da Thredd, dopo l’attuazione del programma nel Regno Unito e in Canada.

La partnership prevede che Thredd fornisca l’infrastruttura di elaborazione per il programma di carte prepagate e portafogli digitali MuchBetter, consentendo ai consumatori israeliani di caricare fondi in sicurezza e di effettuare pagamenti tramite carte fisiche e virtuali, con il lancio di ulteriori soluzioni di pagamento previsto di pari passo con la crescita del programma.

