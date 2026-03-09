Thredd accelera nel 2026 con la sua piattaforma globale e conseguendo risultati su scala aziendale
Thredd, la piattaforma per l’elaborazione di emittenti basata sull’IA, oggi ha annunciato una fase di forte accelerazione per il 2026, segnata dalla nomina di Marilyn McDonald al ruolo di direttrice tecnica e dalla promozione di Ryan Dew al ruolo di direttore prodotti.
Thredd non è mai stata in una posizione così solida. Una versione della sua piattaforma globale interamente nativa sul cloud è già operativa negli Stati Uniti e nei prossimi mesi saranno lanciate funzionalità di credito complete insieme a una piattaforma di debito all’avanguardia e da un moderno sistema di contabilità unificata.
Marilyn McDonald entra nel team in qualità di direttrice tecnica per guidare la prossima fase di esecuzione su scala aziendale. Subentra a Edwin Poot, che ha contribuito all’ammodernamento dell’architettura e dello stack tecnologico Thredd, gettando le basi per una crescita basata su soluzioni native sul cloud e sistemi agentici.
