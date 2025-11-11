Giornale di Brescia
ThreatDown lancia il Nexus Partner Program, rafforzando il suo impegno incentrato sui partner

ThreatDown, la business unit aziendale di Malwarebytes, oggi ha annunciato il lancio del Nexus Partner Program, un'iniziativa completa che mette i partner al centro dell'azione, rafforzando la collaborazione e creando nuove opportunità di crescita per la sua rete globale di partner. Il programma allinea incentivi, semplifica le operazioni e rafforza la collaborazione per assicurare che ogni rivenditore abbia le risorse e il supporto necessari per proporre ai propri clienti risultati di sicurezza più solidi e intelligenti.

“Per noi di ThreatDown, essere channel-first significa mettere i nostri collaboratori al centro di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Kendra Krause, AD di ThreatDown.

ThreatDown - Contatto per i media:
Julianne Cavanaugh, Pubbliche relazioni
press@threatdown.com



